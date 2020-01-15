Рада зробила крок до підвищення доступності ліків

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2539 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету".

Це рішення підтримало 278 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей законопроєкт розроблений з метою створення належних умов для функціонування національної системи закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету та підвищення рівня забезпечення населення медичними товарами", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що основним його завданням є підвищення економії бюджетних коштів під час закупівель медичних товарів завдяки звільненню операцій із закупівлі відповідних товарів за кошти державного бюджету від оподаткування податком на додану вартість.

Очікується, що це надасть змогу закуповувати більше медичних товарів при наявних обсягах бюджетного фінансування програм у сфері охорони здоров’я. Звільнення від оподаткування таких операцій може стимулювати зростання пропозиції на медичні товари для закупівель коштом держбюджету, що, в свою чергу, посприяє підвищенню конкуренції серед учасників закупівель та зниженню вартості медичних товарів.

Завданням законопроєкту також є усунення перешкод, зумовлених особливостями адміністрування податку на прибуток підприємств, що можуть суттєво ускладнити можливість ефективної діяльності єдиної національної закупівельної організації.

Крім того, законопроєкт приводить норми Податкового кодексу у відповідність до інших норм чинного законодавства, зокрема законів "Про публічні закупівлі", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів і медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" тощо.