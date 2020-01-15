Разумков відкрив Раду, у залі - 310 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в середу.

У залі зареєструвалося 310 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Разумков також привітав працівників Управління державної охорони з професійним святом.

Згідно з порядком денним, у середу передбачено розгляд у повторному першому читанні законопроєктів про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

Читайте також: Рада не скасувала закон про зарплати чиновників і правоохоронців

Депутати також планують направити на висновок Конституційного Суду президентський законопроєкт 2598 про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).

У другому читанні планується розглянути президентський законопроєкт 2314 про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства щодо вдосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, а також урядовий законопроєкт 0901 про повну загальну середню освіту та проєкт закону 0930 щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту 2255 щодо створення національного органу інтелектуальної власності.

Згідно з Регламентом, у середу проводиться лише ранкове пленарне засідання. Решту дня депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.