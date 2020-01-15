Разумков відкрив Раду, у залі - 310 депутатів
У залі зареєструвалося 310 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.
Разумков також привітав працівників Управління державної охорони з професійним святом.
Згідно з порядком денним, у середу передбачено розгляд у повторному першому читанні законопроєктів про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.
Депутати також планують направити на висновок Конституційного Суду президентський законопроєкт 2598 про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).
У другому читанні планується розглянути президентський законопроєкт 2314 про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства щодо вдосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, а також урядовий законопроєкт 0901 про повну загальну середню освіту та проєкт закону 0930 щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб.
Крім того, заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту 2255 щодо створення національного органу інтелектуальної власності.
Згідно з Регламентом, у середу проводиться лише ранкове пленарне засідання. Решту дня депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.