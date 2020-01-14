Арахамія переніс засідання фракції "Слуга народу"

Фракція "Слуга народу" планує 16 січня провести своє засідання, на якому розглянути питання щодо ухвалення нового закону про регламент Верховної Ради та законопроєкту про внесення змін до Конституції у частині децентралізації.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після закінчення вечірнього засідання у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми планували провести засідання фракції завтра, але тільки що я переніс його на післязавтра. Будуть розглядатися питання про новий закон про регламент і щодо децентралізації", - сказав Арахамія.

Водночас на запитання, чи планує Рада у середу все-таки ухвалити рішення про направлення до Конституційного суду законопроєкту про внесення змін до Конституції у частині децентралізації, депутат відповів: "50 на 50: ми проведемо сигнальне голосування у фракції".

Окрім того, Арахамія поінформував, що Рада планує розпочати розгляд законопроєкту про гральний бізнес 16 січня.

Як повідомлялося, 19 грудня 2019 року Верховна Рада не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Водночас депутати підтримали рішення відправити законопроєкт на повторне перше читання.

Законопроєкт передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Після цього уряд ухвалив постанову, якою заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

За даними Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, станом на 11 січня в Україні вже припинено діяльність понад 5300 нелегальних гральних закладів.