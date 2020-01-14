Рада планує внести зміни до закону "Про систему іномовлення"

Проєктом пропонується внести зміни до закону України «Про систему іномовлення України».

"Положення законопроєкту усувають фактори, які негативно впливають на розвиток іномовлення в Україні, створюються умови для покращення ситуації в частині інформування української аудиторії, що перебуває на тимчасово окупованих територіях України, у районах, що межують з тимчасово окупованою територією, у прикордонних районах, що межують з територією держави-агресора, а також у прикордонних районах, що межують з територіями інших країн, про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо", - йдеться у пояснювальній записці.

Також пропонується доповнити частину 4 статті 7 закону "Про систему іномовлення України" і викласти її в такій редакції: "МПІУ (Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України", - ред.) провадить свою діяльність шляхом створення та поширення інформаційного продукту каналами супутникового, ефірного наземного аналогового і цифрового мовлення, мовлення в кабельних мережах, у мережі Інтернет. Ефірне наземне аналогове і цифрове мовлення та мовлення в кабельних мережах здійснюються виключно за межами України, крім випадків мовлення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, мовлення у районах України, що межують з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також мовлення у прикордонних районах України, що межують з територією держави-агресора чи територіями інших країн, з яких поширюються програми держави-агресора шляхом наземного ефірного та/або цифрового мовлення".