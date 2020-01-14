Рада планує внести зміни до закону "Про систему іномовлення"
Законопроєкт підтримав 231 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Проєктом пропонується внести зміни до закону України «Про систему іномовлення України».
"Положення законопроєкту усувають фактори, які негативно впливають на розвиток іномовлення в Україні, створюються умови для покращення ситуації в частині інформування української аудиторії, що перебуває на тимчасово окупованих територіях України, у районах, що межують з тимчасово окупованою територією, у прикордонних районах, що межують з територією держави-агресора, а також у прикордонних районах, що межують з територіями інших країн, про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо", - йдеться у пояснювальній записці.
Також пропонується доповнити частину 4 статті 7 закону "Про систему іномовлення України" і викласти її в такій редакції: "МПІУ (Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України", - ред.) провадить свою діяльність шляхом створення та поширення інформаційного продукту каналами супутникового, ефірного наземного аналогового і цифрового мовлення, мовлення в кабельних мережах, у мережі Інтернет. Ефірне наземне аналогове і цифрове мовлення та мовлення в кабельних мережах здійснюються виключно за межами України, крім випадків мовлення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, мовлення у районах України, що межують з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також мовлення у прикордонних районах України, що межують з територією держави-агресора чи територіями інших країн, з яких поширюються програми держави-агресора шляхом наземного ефірного та/або цифрового мовлення".