Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє засідання парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Народні депутати завершили роботу після 19 години. Вранці парламентарії продовжили засідання парламенту до вичерпання питань порядку денного.

Як повідомлялося, Рада 14 січня ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії), законопроєкт про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України), закон про зміни до держбюджету-2020 щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва та інші.

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Крім того, Рада ухвалила заяву про відповідальність Ірану в катастрофі українського літака.