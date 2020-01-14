Дострокове позбавлення мандата: Разумков доручив комітету розглянути висновок КСУ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив правовому комітету розглянути висновок Конституційного Суду щодо законопроєкту №1027 про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата.

Про це спікер заявив під час засідання вечірнього парламент у вівторок, 14 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до статті 147 Регламенту Верховної Ради повідомляю про отримання парламентом висновку Конституційного Суду України щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Основного закону законопроєкту №1027 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата". Відповідно до частини дев’ятої статті 147 Регламенту, визначений висновок Конституційного Суду нам було сьогодні роздано. Прошу Комітет з питань правової політики розглянути висновок КС на своєму засіданні", - сказав спікер.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 грудня 2019 року Конституційний суд визнав таким, що не відповідає положенням Конституції України, законопроєкт № 1027 щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.

Зокрема, у КСУ встановили, що особисте голосування є категоричною вимогою для народного депутата. Але водночас автоматична втрата мандата на підставі встановлення судом факту неособистого голосування, на думку суддів КС, не відповідатиме вимозі домірності.

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Також КСУ не вважає домірною вимогу припинення повноважень народного депутата у разі відсутності його без поважних причин на третині пленарних засідань ВР та/або засідань комітету ВР, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії.

Проєкт закону № 1027 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)" був внесений до ВР 10 вересня Президентом Володимиром Зеленським.