МЗС України називає безпідставними звинувачення Ізраїлю в антисемітизмі

Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їх проявами.

Про це йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій 14 січня.

"У зв’язку із заявою МЗС Ізраїлю від 13 січня наголошуємо, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їх проявами. Це було також визнано впливовими міжнародними та неурядовими організаціями, а також Міністерством у справах діаспори Ізраїлю. Така оцінка збігається з даними єврейської громади України і національних правозахисних неурядових організацій", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС акцентували, що збереження історичної пам’яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, у тому числі щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам’ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямами державної політики України.

"Вкотре наголошуємо, що цивілізовані нації мають виходити з принципу вшанування усіх загиблих, а дискусії у цій сфері мають точитися на рівні істориків і експертів, а не політиків", - підкреслюється в заяві.

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Як повідомляв Укрінформ,Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що засуджує вшанування ідеологів Українського національного руху, назвавши їх “відповідальними за вбивство євреїв під час Голокосту”.

Раніше, 2 січня, посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон та посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький зробили спільну заяву, в якій висловили “занепокоєння” тим, що в Україні на регіональному рівні відзначають історичні події та вшановують пам'ять осіб, яких, на їхню думку, потрібно "раз і назавжди засудити".

У цьому контексті дипломати зауважили, що Львівська облрада ухвалила постанову про вшанування пам'яті Андрія Мельника та письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи, а КМДА виставила на своїй будівлі банер із зображенням Степана Бандери.

Своєю чергою 9 січня посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яка проводиться послом Ізраїлю в Україні, щодо внутрішніх питань української політики.

Крім того, в МЗС України наголосили, що кожен народ і кожна держава самостійно визначає і вшановує своїх героїв, додавши, що відродження і збереження національної пам'яті українського народу - один із пріоритетних напрямків державної політики України.