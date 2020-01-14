Пристайко провів у Сінгапурі конференцію послів України у Південно-Східній Азії

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко провів у Сінгапурі конференцію послів України в регіоні Південно-Східної Азії.

Про це посол України в Таїланді, Лаосі, М’янмі Андрій Бешта повідомив у Twitter.

"Сьогодні в Сінгапурі міністр закордонних справ Вадим Пристайко провів конференцію послів України в регіоні Південно-Східної Азії. Обговорили пріоритети роботи української дипломатії в регіоні з наголосом на необхідності досягнення практичних результатів", - написав дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Пристайко перебуває з офіційним візитом в Республіці Сінгапур.

21 грудня минулого року Пристайко провів у Берліні регіональну конференцію керівників дипломатичних установ України у країнах Західної Європи.