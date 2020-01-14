Пристайко провів у Сінгапурі конференцію послів України у Південно-Східній Азії
Укрінформ
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко провів у Сінгапурі конференцію послів України в регіоні Південно-Східної Азії.
Про це посол України в Таїланді, Лаосі, М’янмі Андрій Бешта повідомив у Twitter.
"Сьогодні в Сінгапурі міністр закордонних справ Вадим Пристайко провів конференцію послів України в регіоні Південно-Східної Азії. Обговорили пріоритети роботи української дипломатії в регіоні з наголосом на необхідності досягнення практичних результатів", - написав дипломат.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Пристайко перебуває з офіційним візитом в Республіці Сінгапур.
21 грудня минулого року Пристайко провів у Берліні регіональну конференцію керівників дипломатичних установ України у країнах Західної Європи.