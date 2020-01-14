Що відомо про кандидата в очільники комітету із зовнішньої політики?

Олександр Мережко має понад 20-річний стаж викладання міжнародного права в різних країнах

Стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва має очолити народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Мережко, який замінить Богдана Яременка. До парламенту він був обраний від партії (№ 85 у списку) та став головою підкомітету цивільного та адміністративного законодавства правового комітету ВР. До обрання у парламент Мережко не був пов’язаний з політикою – більше 20 років був викладачем міжнародного права. На запитання журналістів в одному з інтерв’ю про те, що його до цього спонукало, відповів, що вагається між варіантами “через дурість” і “через наукову цікавість”, аби побачити зсередини, як працюють органи влади в Україні. Укрінформ вирішив дізнатися більше про майбутнього голову комітету, від якого багато в чому залежить діяльність України на світовій політичній арені.

Олександру Мережку, який родом із невеличкого містечка Бобринець, що на Кіровоградщині, 48 років. Вищу освіту здобув у Інституті міжнародних відносин при КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародне право, а також у США – у Денверському університеті і є доктором юридичних наук. На момент обрання депутатом був професором кафедри права Київського національного лінгвістичного університету. Спеціалізується на питаннях філософії та теорії міжнародного права, цивільного права, а також міжнародного приватного права. Але викладав не лише в Україні, а й університетах США (Денверський університет, Школа права Дікінсона Пенсільванського університету), Польщі (Люблінський університет імені Івана Павла II), Індії (Глобальний університет імені О.П.Джіндала), Казахстану (Університет міжнародного бізнесу, Казахстансько-Британський технічний університет) та Вірменії (Дипломатична школа в Єревані). Також він був учасником відбору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини від України, а також членом відбору кандидатів на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. А ще є членом Українського товариства міжнародного права і Американської Асоціації міжнародного права. Усе це свідчить про репутацію політика у професійних колах.

У згаданому інтерв’ю сам про себе говорить, що все життя був теоретиком і має ілюзію, що ці теоретичні знання можна спробувати втілити на практиці. “Закон – це передусім не текст, а мотив, що впливає на поведінку людини і мас”, – по-філософськи говорить пан Мережко. У книзі «Російська наука міжнародного права у період Першої світової війни» (Київ, 2014) проаналізував міжнародне право в період війни й піддав критиці сучасну російську доктрину міжнародного права, яка після початку тимчасової анексії Криму РФ перетворилась на пропаганду путінського режиму.

Мережко був членом “Команди Зеленського” на виборах президента України 2019 року, відповідальний за впровадження системи електронного уряду і народовладдя. Після перемоги Зеленського, Мережко пояснював, що прозахідна позиція України не зміниться, і називав США головним союзником і другом України. Проте зараз йому пригадують скандальну заяву у статті «Кто несет ответственность за Голодомор?» від 18 січня 2007 року, де він стверджує, що матеріальне та моральне відшкодування жертвам Голодомору та їхнім нащадкам має покрити Україна і як приклад наводить США з їхнім намаганням спокутувати вину за геноцид індіанців. До проблемних моментів щодо майбутнього голови комітету можна віднести й відсутність у пана Мережка дипломатичного досвіду.

Щодо війни на Сході, у інтерв’ю Мережко говорив, що потрібно якнайшвидше запросити миротворчу місію ООН в Україну, поставити її на фронтову лінію і на кордон Росії і України. Водночас він вважає, що Україні і Росії доведеться дійти якогось компромісу, як би жахливо це не звучало, тобто поступок з одного і другого боку.

Сім’я. Майбутній очільник комітету з питань зовнішньої політики одружений з Вікторією Уліганець, яка теж має юридичну освіту і нині працює у відділі проблем цивільного, трудового і підприємницького права в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Має дочку Лілію, яку, схоже, назвали в честь бабусі – теж Лілії. У декларації за 2018 рік як кандидата на посаду депутата ВР у його власності було дві квартири в Києві, ще одна у Польщі, будинок у Семиполках Київської області і там же земельна ділянка, площею 1678 кв.м. Депутат також задекларував 273 000 гривень доходу як зарплату професора і 109 798 гривень за основним місцем роботи. У банку тримає 383 414 польських злотих, а готівкою – 21 000 доларів. Транспортних засобів у декларації не вказано.

Підготувала Юлія Горбань

Перше фото: r-studies.org