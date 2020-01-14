На Банковій не виключають, що український літак в Ірані могли збити навмисно

У ході розслідування причин катастрофи українського літака в Тегерані ще потрібно встановити, умисно чи помилково було випущено по ньому ракету.

Про це заявив помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю інтернет-виданню "Українська правда".

"Хочу відзначити, що, незважаючи на визнання іранською стороною самого факту збиття і заяви про те, що це сталося в результаті трагічної помилки, нам ще належить встановити, чи було це помилкою або все ж умислом", - сказав Єрмак.

За його словами, саме тому робота триває, і за підсумками повного і всебічного розслідування на місці української комісії, за участю іранських фахівців, а також за підтримки міжнародних партнерів, буде отримано відповідь на це питання.

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Як повідомлялося, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Водночас 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

Фото: AA