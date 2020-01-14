Рада не скасувала закон про зарплати чиновників і правоохоронців

Верховна Рада відхилила проєкт постанови, яким пропонувалося скасувати закон від 20 грудня 2019 року щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади.

Відповідний проєкт №2572-П “Про скасування рішення Верховної Ради України від 20.12.2019 року про прийняття в цілому проєкту закону про внесення змін до розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" (щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади)”, підтримали тільки 84 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Автори проєкту постанови - народні депутати з фракції "Європейська солідарність".

На думку ініціаторів проєкту постанови, ухвалення закону щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади відбулося із грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної Ради.

Таким чином, після відхилення Верховною Радою проєкту постанови про скасування ухвалення закону цей закон може бути підписаний Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і передаватися на підпис Президентові України.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 грудня 2019 року ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади" ( №2572).

Закон викладає у новій редакції пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади».

Встановлюється, що з 1 січня 2020 року норми і положення законів України, якими визначені розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів, крім Апарату Верховної Ради України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Вищого антикорупційного суду, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати та членів Центральної виборчої комісії, застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів.