МЗС Ізраїлю заявило, що засуджує вшанування ідеологів Українського національного руху

МЗС Ізраїлю заявило, що засуджує вшанування ідеологів Українського національного руху

Укрінформ
Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало вшанування ідеологів Українського національного руху, назвавши їх відповідальними за вбивство євреїв під час Голокосту.

Відповідну заяву ізраїльського зовнішньополітичного відомства оприлюднило у Facebook посольство Ізраїлю в Україні.

"Особи, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту та в погромах, а також антисемітські ідеологи Українського національного руху, останнім часом стали предметом публічного вшанування в Україні. У відповідь на це та на розголос в українській пресі ізраїльське Міністерство закордонних справ висловлює засудження цих явищ", - зазначається в заяві.

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Як повідомляв Укрінформ, посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон та посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький 2 січня зробили спільну заяву, в якій висловили “занепокоєння” тим, що в Україні на регіональному рівні відзначають історичні події та вшановують пам'ять осіб, яких, на їхню думку, потрібно "раз і назавжди засудити".

У цьому контексті дипломати зауважили, що Львівська облрада ухвалила постанову про вшанування пам'яті Андрія Мельника та письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи, а КМДА виставила на своїй будівлі банер із зображенням Степана Бандери.

Своєю чергою 9 січня посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яка проводиться послом Ізраїлю в Україні Джоелєм Ліоном, щодо внутрішніх питань української політики.

Крім того, в МЗС України наголосили, що кожен народ і кожна держава самостійно визначає і вшановує своїх героїв, додавши, що відродження і збереження національної пам'яті українського народу - один із пріоритетних напрямків державної політики України.

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