Посол Чорногорії завершив дипмісію в Україні
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Укрінформ
Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Чорногорії в Україні Любомира Мішуровича у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Сторони обговорили актуальний стан українсько-чорногорських відносин. Зокрема, йшлося про важливість проведення у 2020 році другого раунду українсько-чорногорських політичних консультацій на рівні заступників міністра закордонних справ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Боднар подякував послу Мішуровичу за підтримку у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та передав листа вдячності від імені міністра закордонних справ України Володимира Пристайка на адресу міністра закордонних справ Чорногорії Срджана Дармановича.
Як повідомлялося, Мішурович був послом Чорногорії в Україні з 2013 року.
Фото: МЗС