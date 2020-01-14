Посол Чорногорії завершив дипмісію в Україні

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Чорногорії в Україні Любомира Мішуровича у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Сторони обговорили актуальний стан українсько-чорногорських відносин. Зокрема, йшлося про важливість проведення у 2020 році другого раунду українсько-чорногорських політичних консультацій на рівні заступників міністра закордонних справ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Боднар подякував послу Мішуровичу за підтримку у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та передав листа вдячності від імені міністра закордонних справ України Володимира Пристайка на адресу міністра закордонних справ Чорногорії Срджана Дармановича.

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Як повідомлялося, Мішурович був послом Чорногорії в Україні з 2013 року.

Фото: МЗС