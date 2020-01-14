Україна і Британія почали консультації щодо нової угоди про співпрацю

Представники України і Великої Британії розпочали робочі консультації щодо нової базової угоди про співробітництво.

Про це повідомляє пресслужба МЗС у Twitter.

"14 січня за участю (заступника міністра закордонних справ - ред.) Василя Боднара розпочались українсько-британські робочі консультації щодо нової базової угоди про співробітництво між Україною та Великою Британією", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 9 січня Палата громад парламенту Великої Британії остаточно завершила розгляд угоди про вихід країни з Євросоюзу і проголосувала за неї.

Тепер законопроєкт про вихід Об’єднаного Королівства з ЄС мусить ще пройти через голосування в Палаті лордів. Очікується, що ця угода набуде законної сили уже в найближчі тижні.

Наприкінці грудня британські депутати в другому читанні проголосували за законопроєкт, який затверджує угоду про вихід країни з ЄС.

Після 31 січня між Британією та Євросоюзом розпочнуться переговори про майбутні торгові відносини.