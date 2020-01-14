Депутати продовжили перерву ще на пів години
Укрінформ
Народні депутати, які об 11:30 оголосили перерву для наради з керівниками фракцій і головою Комітету з питань аграрної та земельної політики Миколою Сольським, після години перерви продовжили її ще на пів години.
Про це оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Від двох фракцій - "ЄС" і "Голос" - береться перерва ще на пів години. Розпочнемо роботу о 12:05", - сказав Стефанчук.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву на 30 хвилин у роботі парламенту для проведення наради з керівниками фракцій і головою Комітету з питань аграрної та земельної політики.
Наразі консультації тривають уже понад годину.
Народні депутати ще не починали розгляд питань порядку денного.