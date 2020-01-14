Депутати продовжили перерву ще на пів години

"Від двох фракцій - "ЄС" і "Голос" - береться перерва ще на пів години. Розпочнемо роботу о 12:05", - сказав Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву на 30 хвилин у роботі парламенту для проведення наради з керівниками фракцій і головою Комітету з питань аграрної та земельної політики.

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Наразі консультації тривають уже понад годину.

Народні депутати ще не починали розгляд питань порядку денного.