Разумков оголосив перерву в роботі Ради на 30 хвилин

«Надійшла заява від двох фракцій з проханням оголосити перерву на 30 хвилин і провести нараду в кабінеті Голови Верховної Ради. Я запрошую керівництво Верховної Ради, голів фракцій і голову аграрного комітету до свого кабінету. Перерва - до 11.05», - сказав Разумков.