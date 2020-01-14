Разумков оголосив перерву в роботі Ради на 30 хвилин
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву на 30 хвилин у роботі парламенту для проведення наради з керівниками фракцій і головою Комітету з питань аграрної та земельної політики.
Про це спікер заявив під час ранкового засідання Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Надійшла заява від двох фракцій з проханням оголосити перерву на 30 хвилин і провести нараду в кабінеті Голови Верховної Ради. Я запрошую керівництво Верховної Ради, голів фракцій і голову аграрного комітету до свого кабінету. Перерва - до 11.05», - сказав Разумков.