Комітет ВР у закритому режимі розглядає питання збиття Boeing 737

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва у закритому режимі розглядає питання щодо збиття літака Міжнародних авіаліній України в Ірані.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми переходимо до наступного питання. Я думаю, що ми розглянемо в закритому режимі питання про ситуацію з літаком", - сказав голова комітету Богдан Яременко.

Він зауважив, що участь в обговоренні візьмуть члени комітету, народні депутати, запрошені представники органів виконавчої влади і співробітники секретаріату комітету.

Члени комітету також вирішили після закритої частини засідання повернутися до розгляду проєкту заяви Верховної Ради щодо авіакатастрофи літака МАУ.