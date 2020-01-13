Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту осіб з інвалідністю внаслідок війни

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення зміни до статті 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни” № 431-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 20 грудня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

За даними Офісу Президента, закон підвищує рівень соціального захисту всіх категорій учасників антитерористичної операції (АТО) та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, зокрема з числа волонтерів і добровольців, та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни.

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Закон, зокрема, надає їм право на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, МВС та інших центральних органів виконавчої влади, як здійснюють керівництво військовими формуваннями.

В ОП додали, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.