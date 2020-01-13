Венедіктова може скласти депутатські повноваження цього тижня

Венедіктова може скласти депутатські повноваження цього тижня

Укрінформ
Ірина Венедіктова, яку було призначено т.в.о. директора Державного бюро розслідувань, може скласти повноваження народного депутата поточного тижня.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо Венедіктової, це питання буде розглядатися. Залишилося питання за Комітетом з питань регламенту. Я думаю, що це питання буде розглядатися комітетом завтра о 14.00, і після цього ми вже зможемо винести цю постанову про складання Венедіктовою повноважень у залу", - зазначив спікер.

Водночас, він зауважив, що розгляд питань, пов’язаних зі змінами керівництва в Комітеті з питань правової політики, також можуть відбутися найближчим часом.

"І я думаю, що через деякий час виникне питання щодо зміни керівництва інших комітетів (йдеться зокрема про Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва - ред.), але коли саме це відбудеться мені поки важко сказати, тому що я не бачив подання на комітети і я не бачив рішення комітетів", - зазначив Разумков.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника БДР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

Питання про звільнення Богдана Яременка з посади голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва було порушено після скандалу, коли один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на якому депутат переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

1 листопада Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету.

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