Разумков доручив привести 13 законів у відповідність до Конституції 2004 року

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дав доручення першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку та керівникам профільних комітетів протягом двох тижнів підготувати законопроєкт щодо приведення 13-ти законів у відповідність до Конституції в редакції 2004 року.

Про це спікер заявив 13 січня під час засідання Погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 2010 році Конституційний Суд ухвалив рішення щодо конституційності закону України про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року і визнав його неконституційним. У цьому рішенні КС зобов'язав органи державної влади невідкладно привести нормативно-правові акти у відповідність до Конституції України у редакції від 28 червня 1996 року. На виконання цього рішення Верховна Рада 7 жовтня 2010 року прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення їх у відповідність до Конституції", - зазначив Разумков.

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Він нагадав, що 21 лютого 2014 року ВР ухвалила рішення щодо відновлення норм Конституції 2004 року, а вище зазначений закон було визнано таким, що втратив чинність.

"Внаслідок згаданих подій на сьогодні діють 13 законів, які парламент ще не визначив приведеними у відповідність до Конституції... Я хотів би звернутися до комітетів із дорученням: відповідно до предметів їх відання опрацювати ці питання і внести пропозиції щодо редакції окремих положень зазначених законів, які були змінені законом від 7 жовтня 2010 року", - уточнив Голова ВР.

Він доручив першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку очолити цей напрямок роботи та підготувати об'єднаний проєкт закону з цього питання для розгляду у Верховній Раді.

"Пропоную провести зазначену роботу впродовж двох тижнів. Думаю, цього буде достатньо. Якщо ні, то будемо змінювати терміни", - додав Разумков.

Як відомо, 8 грудня 2004 року було внесено зміни до Конституції України. Закон про внесення змін до Конституції (про політичну реформу) передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, продовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років.

Проте у жовтні 2010 року Конституційний Суд скасував політичну реформу 2004 р.

У лютому 2014 року Верховна Рада відновила Конституцію 2004 року, а рішення КСУ було визнане незаконним.