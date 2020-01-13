Погоджувальна рада почалася з хвилини мовчання за загиблими у катастрофі літака МАУ

Керівники депутатських фракцій, груп і комітетів хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих внаслідок катастрофи літака Міжнародних авіаліній України.

Хвилину мовчання оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після відкриття Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, цей рік розпочався важко та трагічно для нашої держави. Ми втратили 11 своїх громадян. Вперше в історії нашої держави була така катастрофа - збили наш літак, загинуло 176 людей. Це трагедія світового масштабу, це трагедія для нашої держави, це трагедія для української авіації. Я пропонував би вам усім зараз хвилиною мовчання згадати всіх, хто загинув у цій трагедії", - сказав Разумков.

Спікер від імені Верховної Ради висловив співчуття рідним і близьким усіх, хто загинув. Разумков також додав, що Верховна Рада отримує багато звернень від колег з висловленнями Україні співчуття у зв'язку з трагедією.

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"Я думаю, що тут усі, як політичні сили, так і органи влади, єдині в тому розумінні, що треба довести це до кінця, щоб винні понесли покарання, щоб більше таких трагічних подій не відбувалося, і ми не змушені були дивитися в очі рідних, близьких тих, хто загинув у таких авіаційних катастрофах. Особливо страшно, що це відбулося під час фактично бойових дій, і наше повітряне судно і наші громадяни загинули за таких обставин", - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових відповідно до Монреальської конвенції.