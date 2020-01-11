Україна має підстави вимагати скликання Радбезу ООН — "Голос"

Україна має всі підстави вимагати скликання засідання Ради Безпеки ООН щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Про це йдеться в заяві партії "Голос".

"Саме тепер, після визнання вини Іраном, Україна має всі підстави вимагати скликання Ради Безпеки ООН. Саме там має бути ухвалене політичне рішення щодо повної відповідальності винних за трагедію", - йдеться у заяві.

У партії наголошують, що влада та дипломатична служба мусять також захистити інтереси українських громадян і авіакомпанії. Водночас, українські експерти мають отримати безумовний та повний доступ до всієї необхідної інформації в межах проведення міжнародного розслідування. "І звітувати про хід розслідування суспільству. А після його завершення — супроводжувати українських громадян та український бізнес на всі етапах судів до повного їх завершення", - наголошується у заяві.

У "Голосі" вважають, що завданням влади також є ініціювати перегляд міжнародних правил, щоб унеможливити такі трагедії в майбутньому.

"І саме Україна, яка страждає від російської агресії та має досвід розслідування катастрофи літака, збитого російськими військовими, має право на лідерство в цьому питанні" - підкреслюється в заяві..

У "Голосі" запевнили, що їхня парламентська фракція робитиме зі свого боку все, що необхідно, аби завдання влади були виконані ефективно та вчасно.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 людей, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак уранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер злетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт. Президент Ірану обіцяє покарати винних у збитті літака МАУ.