Міністр інфраструктури обговорив з послом Канади авіакатастрофу в Ірані

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій обговорив з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою питання авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури у Facebook.

"Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що група українських експертів, яка працює в Ірані, робить все можливе для скорішого та об’єктивного формування висновків комісії, яка здійснює розслідування. Пані Посол зазначила, що Канада готова надати технічну та експертну допомогу у розслідуванні. Владислав Криклій подякував за підтримку", - йдеться у повідомленні.

Міністр також висловив співчуття народу Канади у зв’язку із трагедією з літаком рейсу PS752 Тегеран – Київ. Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні висловила співчуття Українському народу.

Криклій зазначив, що наразі важливо об’єднати зусилля України, Канади та інших країн для забезпечення повного та об’єктивного розслідування всіх обставин катастрофи, формування належної доказової бази для того, щоб винні були покарані, а родини громадян, які загинули, отримали відшкодування.

Як повідомляв Укрінформ, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак у небі над Тегераном.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши це катастрофічною помилкою.

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Вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Міжнародних авіаліній України. На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Серед жертв падіння літака МАУ було 57 громадян Канади. Раніше повідомлялося про 63 загиблих канадців. Найбільша кількість загиблих - громадяни Ірану.

Відповідальність за катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).