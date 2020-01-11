“Євросолідарність” хоче обговорення аварії в Ірані на комітеті 13 січня

Співголова парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко вимагає на засіданні Комітету з питань зовнішньої політики 13 січня першим розглянути питання катастрофи літака МАУ в Тегерані і пов'язаних з цим дій української влади на міжнародній арені.

Таку вимогу вона виклала в листі до голови профільного комітету і повідомила про це у Facebook.

"В понеділок, 13 січня, відбудеться засідання комітету зовнішніх відносин. ... В порядку денному, отриманому минулого тижня, - ані слова про зовнішньополітичну кризу через катастрофу "Боїнга". Уточнення і кореляції порядку денного комітету - не отримували. Надіслала листа голові комітету з вимогою першим розглянути саме питання катастрофи українського "Боїнга" і дії української влади назовні", - написала Геращенко.

Вона також назвала питання, які, на її думку, обов'язково мають стати темою обговорення на засіданні комітету. Зокрема, йдеться про дії українського посольства в Ірані, яке в першому офіційному повідомленні про авіакатастрофу літака МАУ виключило теракт і ракету, можливу причетність до цього РФ, а також питання щодо організації візиту Президента України до Оману.

За словами Геращенко, Верховна Рада нині "повністю виключена зі сфери зовнішньої політики".

"Ми будемо вимагати негайної зміни голови комітету, який 3 місяці тому подав у відставку. Парламент і зовнішня політика не можуть і не повинні бути заручниками некомпетентності, непрофесійності , безвідповідальності", - резюмувала співголова фракції "Євросолідарності".

Як повідомлялося, у пресслужбі голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка 10 січня з посиланням на його заяву повідомили, що комітет 13 січня розгляне "питання Ірану і катастрофи" в закритому режимі для уникнення політизації питання.

В оприлюдненому на сайті Комітету порядку денному засідання 13 січня ці питання відсутні.

Літак "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс Тегеран-Київ, зазнав катастрофи вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера були також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф написав, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збитий літак, назвавши це катастрофічною помилкою.