Зеленський висловив Оману співчуття у зв'язку зі смертю султана
Слова співчуття глава держави висловив у Twitter.
"Засмучений звісткою про смерть мудрого та видатного державного діяча сучасності, султана Оману Кабуса бен Саїда аль-Саїда. Епоха піднесення і процвітання держави є його довготривалою спадщиною. Щирі співчуття родині султана і народу Оману", - написав Зеленський.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський нещодавно відвідав Оман, куди він прибув разом з родиною, і провів там зустрічі з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді.
8 січня Зеленський достроково повернувся з Оману через катастрофу рейсу Тегеран-Київ в Ірані.
У ніч проти суботи, 11 січня, султан Оману Кабус бен Саїд аль-Саїд помер від раку.
Новим султаном Оману став колишній міністр культури та національної спадщини Хайсам бен Тарек Аль Саїд.