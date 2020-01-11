Зеленський висловив Оману співчуття у зв'язку зі смертю султана

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Оману і родині султана Кабуса бен Саїда аль-Саїда у зв'язку з його смертю.

Слова співчуття глава держави висловив у Twitter.

"Засмучений звісткою про смерть мудрого та видатного державного діяча сучасності, султана Оману Кабуса бен Саїда аль-Саїда. Епоха піднесення і процвітання держави є його довготривалою спадщиною. Щирі співчуття родині султана і народу Оману", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський нещодавно відвідав Оман, куди він прибув разом з родиною, і провів там зустрічі з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді.

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8 січня Зеленський достроково повернувся з Оману через катастрофу рейсу Тегеран-Київ в Ірані.

У ніч проти суботи, 11 січня, султан Оману Кабус бен Саїд аль-Саїд помер від раку.

Новим султаном Оману став колишній міністр культури та національної спадщини Хайсам бен Тарек Аль Саїд.