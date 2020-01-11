Україна має ініціювати засідання Радбезу ООН щодо походження іранської ракети — Геращенко

Україна після визнання Іраном збиття українського літака має чітко поставити питання про тип і походження ракети та ініціювати засідання Ради Безпеки ООН з цього питання.

Таку думку висловила у Facebook співголова фракції "Європейська солідарність" народний депутат Ірина Геращенко.

"Тепер важливо, щоб українська влада... чітко задала питання про тип ракети і пряму чи опосередковану участь в цьому кошмарі Москви, яка продає зброю таким країнам і чиї інструктори навчають збивати авіацілі. Україна просто зобов‘язана скликати Радбез ООН, і президент мав не мовчати в унісон з Москвою, а вимагати цього ще три дні тому... Так українська влада діяла в 2014-му, коли над нашим окупованим Донбасом з російського "Буку" було збито літак", - написала Геращенко.

Вона ще раз висловила співчуття родинам усіх загиблих в авіакатастрофі.

"Всі ці дні ми думаємо про українців, канадців, іранців, шведів, афганців, німців, британців, які були на борту лайнера, про немовлят, студентів, вчених, про найчудовіший екіпаж, красунь і розумниць стюардес і стюардів, про льотчиків, які мали беззаперечний авторитет", - зазначила Геращенко.

Як повідомлялося, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела «людська помилка».

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши збиття літака катастрофічною помилкою.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.