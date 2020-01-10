Україна та В'єтнам зацікавлені у поглибленні співпраці

Україна та В'єтнам зацікавлені у поглибленні взаємодії в економічній, торговельній та політичній галузях та активізації співробітництва у рамках міжнародних організацій.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами зустрічі у штаб-квартирі ООН заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці з головою Ради безпеки ООН, віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ В’єтнаму Фам Бінь Міном.

"Головну увагу співрозмовники приділили перспективним напрямам поглиблення взаємодії в економічній, торговельній та політичній галузях, а також активізації співробітництва між двома країнами в ООН та інших міжнародних організаціях, позитивно відзначивши триваючий розвиток дружніх партнерських відносин між Києвом і Ханоєм", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, зокрема, сторони домовилися про продовження роботи над підготовкою у 2020 році українсько-в’єтнамських політичних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ та опрацювання організації візиту Президента України Зеленського до В’єтнаму.

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Мінь зі свого боку висловив співчуття у зв’язку з катастрофою українського літака та погодився з позицією української сторони щодо важливості забезпечення всебічного, незалежного та прозорого розслідування трагедії.