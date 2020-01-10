Катастрофа літака МАУ в Тегерані: Пристайко провів брифінг

Трансляцію вів UA|TV.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту літака перебували 176 осіб. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН та Великої Британії.