Авіакатастрофа в Ірані: Порошенко закликає владу ініціювати засідання Радбезу ООН

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликає українську владу ініціювати скликання спеціального засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.

Про це йдеться у його зверненні у Facebook.

"Світова безпека на початку 20-го року стає дедалі крихкішою. Загострення ситуації на Близькому Сході несподівано болісно відчула Україна. В силу особливої важливості цього питання дозволю декілька порад. За увесь час після виборів влада уперше постала перед кризовою ситуацією такого масштабу", - зазначив Порошенко.

Так, на його переконання, необхідно ініціювати скликання спецзасідання Радбезу ООН, щоби за участю України обговорити ситуацію навколо катастрофи українського літака.

Також Порошенко звернув увагу, що розслідувати авіакатастрофу має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали.

"Ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів – не дарма ще кілька років тому нашій команді вдалося домовитися з ними про такий обмін. Але одна річ – знати, інша – довести. Тому відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали. Так як це було організовано в ситуації з MH17. До речі, пропозиції долучити до розслідування Росію, які вже пролунали – категорично неприйнятні", - наголосив він.

Крім того, Порошенко вважає, що Президент Володимир Зеленський має негайно направити до Ірану свого спеціального представника для координації дій з усіма зацікавленими сторонами. "Не технічних фахівців, а для політичної координації", - додав він.

На думку Порошенка, також Україна як член єдиного євроатлантичного простору має терміново застосувати існуючі механізми структур НАТО та ЄС, ефективно комунікувати з усіма союзниками.

"Ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва та вітчизняної дипломатії. Маємо відновити справедливість, вшановуючи пам'ять та честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти", - підсумував Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети.

Також представники США, Австралії і Великої Британії не виключили, що літак збила іранська ракета, можливо, ненавмисно. Іран це заперечує.

У п’ятницю, 10 січня, посольство США передало Президенту України Володимиру Зеленському важливі дані щодо авіакатастрофи в Ірані.