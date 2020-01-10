Гончарук обговорив із британським послом співробітництво після Brexit

У четвер, 9 січня, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Меліндою Сімонс.

В ході зустрічі вони обговорили порядок денний двосторонньої співпраці після виходу Великобританії з Європейського Союзу та формування нею власної зовнішньої політики, повідомляє Урядовий портал.

Перш за все, прем’єр-міністр України висловив співчуття громадянам Британії, які втратили рідних та друзів в авіакатастрофі літака МАУ, яка сталася 8 січня поблизу Тегерану, Іран. Посол запевнила, що Велика Британія готова надати Україні необхідну допомогу у належному розслідуванні авіакатастрофи.

Першим питанням, яке обговорювалося на зустрічі, було укладення нової Угоди між Україною та Великою Британією про політичне та торговельне співробітництво після виходу Великої Британії з ЄС. «Ми очікуємо на підписання Угоди про політичне та торговельне співробітництво найближчим часом. Це може статися під час майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до Лондона. У грудні 2019 р. ми досягли домовленостей щодо положень торговельної частини Угоди. Проведення перемовин щодо політичної частини Угоди ми очікуємо вже 14-15 січня», – сказав Гончарук.

Також глава українського уряду обговорив із послом спрощення візового режиму для українців: «Україна досягла лібералізації візового режиму з великою кількістю країн, отримала безвіз із ЄС. Наразі актуальним є спрощення процедури отримання українцями і британських віз. Це – болюче питання для українських громадян. Ми пропонуємо напрацювати шляхи лібералізації відповідних візових умов».

Читайте також: Уряд ухвалив рішення про відправлення пошукової групи до Ірану

Гончарук також підняв питання сприяння Великою Британією отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Посол відповіла, що Велика Британія ініціює обговорення цього питання в рамках Альянсу.

Сторони також обговорили сфери, у яких держави можуть співпрацювати, зокрема у частині надання Британією технічної допомоги. Такі сфери включають реінтеграцію тимчасово окупованих територій України, податкову та митну реформи, посилення урядових стратегічних комунікацій, реформу системи охорони здоров‘я, антикорупційну реформу та проект «Держава у смартфоні».