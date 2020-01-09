Зеленський поговорив телефоном з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це інформує офіційний сайт Президента.

Як зазначається, глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час катастрофи українського літака в іранському місті Тегеран.

"Це – жахлива трагедія і наш спільний біль", – наголосив Зеленський.

Президент України запевнив Трюдо, що Україна "зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні трагедії та встановленні істини".

Голова уряду Канади, зі свого боку, висловив співчуття Зеленському у зв’язку із загибеллю в авіакатастрофі українських громадян і наголосив, що Україна може розраховувати "на будь-яку допомогу Канади в проведенні розслідування".

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Як повідомлялося, 8 січня орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. За даними МЗС, серед загиблих були 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН та Великобританії.