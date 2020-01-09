Зеленський висловив співчуття Джонсону через загибель британців в Ірані

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю британських громадян унаслідок катастрофи літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ в Ірані та подякував Великій Британії за солідарність і співпереживання.

Про це йшлося під час телефонної розмови глави Української держави з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, повідомляється на сайті українського Президента.

«Вчора був без перебільшення трагічний день в історії наших держав. Прийміть мої глибокі співчуття й слова підтримки для рідних і близьких британських громадян, які загинули внаслідок катастрофи. Дякую за вашу солідарність і співпереживання», – сказав Зеленський.

Президент також підтвердив готовність України повною мірою долучитися до діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані.

«У наших контактах з іранською стороною ми чітко наполягаємо на проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події», – зауважив глава держави.

Крім того, Президент закликав Велику Британію долучитися до розслідування.

Зі свого боку, за даними ОП, Борис Джонсон підтримав цю ідею та наголосив, що найкращі британські фахівці мають бути залучені до з’ясування всіх обставин трагедії.

Як повідомлялося, в Україні оголосили 9 січня днем жалоби.

У середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.