Зеленський висловив співчуття Джонсону через загибель британців в Ірані

Зеленський висловив співчуття Джонсону через загибель британців в Ірані

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю британських громадян унаслідок катастрофи літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ в Ірані та подякував Великій Британії за солідарність і співпереживання.

Про це йшлося під час телефонної розмови глави Української держави з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, повідомляється на сайті українського Президента.

«Вчора був без перебільшення трагічний день в історії наших держав. Прийміть мої глибокі співчуття й слова підтримки для рідних і близьких британських громадян, які загинули внаслідок катастрофи. Дякую за вашу солідарність і співпереживання», – сказав Зеленський.

Президент також підтвердив готовність України повною мірою долучитися до діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані.

«У наших контактах з іранською стороною ми чітко наполягаємо на проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події», – зауважив глава держави.

Крім того, Президент закликав Велику Британію долучитися до розслідування.

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Зі свого боку, за даними ОП, Борис Джонсон підтримав цю ідею та наголосив, що найкращі британські фахівці мають бути залучені до з’ясування всіх обставин трагедії.

Як повідомлялося, в Україні оголосили 9 січня днем жалоби.

У середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

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