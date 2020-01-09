Раді пропонують змінити процедуру аудиту НАБУ

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 2714 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з корупцією”.

Текст законопроєкту і супровідні документи до нього оприлюднені на сайті Верховної Ради.

“Цей законопроєкт містить положення, які вдосконалюють процедуру проведення незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного бюро, усуваючи ризики використання цієї процедури для здійснення заангажованого політичного впливу на діяльність Національного антикорупційного бюро”, - йдеться у пояснювальній записці.

Як зауважують автори законопроєкту, дотепер аудит НАБУ не був проведений, оскільки наразі процедура формування комісії зовнішнього контролю у складі трьох членів створює можливості суттєвого політичного впливу на цей процес і створює ризики безпідставного втручання у діяльність Національного антикорупційного бюро.

Законопроєктом пропонується передбачити проведення аудиту ефективності НАБУ кожні два роки Комісією з проведення оцінки, склад якої визначає Кабінет міністрів на підставі пропозицій донорів, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції.

Законопроєкт передбачає встановлення вимог до осіб, які входитимуть до складу Комісії з проведення оцінки, передбачивши, що членами цієї Комісії можуть бути лише особи зі значним досвідом роботи в інших країнах чи міжнародних організаціях зі здійснення досудового розслідування, процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення, судового розгляду справ, пов’язаних з корупцією. Законопроєктом визначаються права і обов’язки членів Комісії з проведення оцінки та засади організаційно-технічного, матеріального забезпечення діяльності Комісії.

“Одночасно, з метою забезпечення вдосконалення антикорупційних заходів проєктом впроваджується проведення зовнішньої незалежної оцінки стану операційної та інституційної незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у тому числі шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося Національним бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури”, - йдеться у пояснювальній записці.

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Крім того, пропонується визначити, що гранична чисельність центрального та територіальних управлінь НАБУ становить 1500 осіб, у тому числі не більше 1000 осіб начальницького складу.

Також передбачається внести зміни до Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" для усунення прогалини з визначення посадових окладів, забезпечення гарантії на належне пенсійне забезпечення осіб начальницького складу НАБУ, в тому числі в частині матеріального забезпечення таких працівників.

Пропонується також визначити, що зміни до Закону "Про запобігання корупції" щодо розподілу обов’язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції вводяться в дію з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті НАЗК повідомлення про виникнення технічної можливості такого розподілу згідно з рішенням голови Нацагентства. Також пропонується уточнити повноваження тимчасово виконуючого обов'язки голови НАЗК і питання його оплати праці на час виконання відповідних обов'язків.

Законопроєкт передбачає, що норма Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади", згідно з якою норми і положення законів України, якими визначені розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів, застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів, не застосовується до НАБУ та НАЗК.

Як зазначають автори законопроєкту, метою його ухвалення є посилення інституційної спроможності НАБУ; усунення ризиків для незалежності Національного бюро під час проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності його діяльності; посилення кадрових спроможностей НАБУ через збільшення його граничної чисельності співробітників.

Авторами проєкту закону є народні депутати від фракції “Слуга народу” Анастасія Красносільська, Роксолана Підласа, Олександр Корнієнко, член фракції “Голос” Ярослав Юрчишин та нардеп від “Європейської солідарності” Вікторія Сюмар.