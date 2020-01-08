Посли G7 висловили співчуття рідним загиблих у катастрофі літака МАУ

Посли країн "Великої сімки" в Україні висловили глибокі співчуття рідним та близьким загиблих у катастрофі пасажирського літака авіакомпанії МАУ поблизу Тегерана.

Співчуття дипломати оприлюднили у Twitter.

"Посли G7 в Україні висловлюють найглибші співчуття родинам та друзям усіх загиблих у катастрофі рейсу "Міжнародних авіаліній України", яка сталася біля Тегерана сьогодні вранці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Всі загинули.

Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) та Канади (63). Серед загиблих також були 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану та по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: AA