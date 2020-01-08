Президент Угорщини висловив Зеленському співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані

Президент Угорщини Янош Адер надіслав телеграму Президенту України Володимиру Зеленському, в якій висловив співчуття у зв’язку з катастрофою українського літака в Тегерані.

Про це повідомила у Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп.

"В телеграмі, зокрема, зазначено: "Я був глибоко шокований і засмучений звісткою про те, що рано вранці 8 січня 2020 року біля Тегерана зазнав аварії літак української авіакомпанії, внаслідок якої загинули всі пасажири та члени екіпажу. В ці важкі години скорботи від імені народу Угорщини та від себе особисто висловлюю щирі співчуття близьким жертв та поділяю їх почуття", - поінформувала дипломатка.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: AA