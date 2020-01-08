Комітет ВР слідкуватиме за ходом розслідуванням катастрофи МАУ в Ірані

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури слідкуватиме за ходом офіційного розслідування катастрофи українського літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Тегерані (Іран).

Про це повідомив голова комітету з питань транспорту та інфраструктури, заступник голови депутатської фракції “Слуга народу” Юрій Кісєль у Facebook.

“Комітет буде слідкувати за ходом офіційного розслідування трагедії. До його офіційного завершення прошу утриматися від спекуляцій на цю болісну тему та висування неперевірених версій”, - зазначив голова комітету.

Також від імені Комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль висловив співчуття рідним загиблих пасажирів та членів екіпажу літака Boeing 737, що зазнав катастрофи.

“Наразі виконуються всі необхідні міжнародні процедури, пов'язані з подібними інцидентами. Створюється спеціальна комісія з розслідування, в роботі якої візьмуть участь представники авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»”, - зазначив Кісєль.

Як повідомляв Укрінформ, вранці в середу літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. За даними РНБО, на борту перебували 168 пасажирів та 9 членів екіпажу, що були українцями. Усього на борту було 11 українців.