Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з катастрофою літака МАУ

Президент Росії Володимир Путін надіслав Президенту України Володимиру Зеленському телеграму, в якій висловив співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака під Тегераном.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

"Володимир Путін надіслав Президенту України Володимиру Зеленському телеграму, в якій висловив щирі співчуття у зв'язку з трагічними наслідками аварії українського пасажирського літака під Тегераном", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Путін "передав слова співчуття і підтримки рідним і близьким загиблих".

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) і Канади (63). Серед загиблих також було 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану, і по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: AA