Домовленості з оборонними фірмами ФРН зриваються в останній момент – Пристайко

Україна – демократична держава, тому заборона продажу їй німецьких озброєнь має виключно політичне підґрунтя.

Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Щораз, коли наші фірми хочуть укласти контракти з німецькими фірмами, ці домовленості зриваються в останній момент з неочевидних, ймовірно політичних, причин", - сказав міністр, висловивши надію, що в майбутньому це зміниться.

Він зауважив, що Німеччина – один з найпотужніших експортерів зброї у світі, попри мирну зовнішню політику. Пристайко закликав проаналізувати, куди ФРН експортує зброю.

"Ми, може, й не ідеальна, але цілком демократична держава, яка вимушена захищатися. Не можна це не враховувати", - підкреслив дипломат.

Глава українського зовнішньополітичного відомства визнав при цьому, що лише кілька країн світу надають військову підтримку Україні.

Наприкінці минулого року Пристайко в інтерв’ю німецьким ЗМІ вже говорив про бажання, аби Берлін переглянув свою політику щодо відмови у наданні військової допомоги Києву.

Як повідомлялось, у 2019 році оборонний експорт Німеччини сягнув рекордних майже 8 мільярдів євро з приростом на 65% у порівнянні з попереднім роком. При цьому зброї на 44,2% від загальної суми було направлено до "третіх країн", деякі з яких ведуть бойові дії.