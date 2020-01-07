Формула Штайнмаєра не означає виборів за будь-яку ціну — Пристайко

Згода Києва закріпити так звану формулу Штайнмаєра в українське законодавство зовсім не дорівнює згоді провести на окупованих територіях вибори за будь-яких умов.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild.

«Ми погодились закріпити цю формулу в українському законодавстві. Втім, це ще не означає, що ці вибори будуть проведені, і аж ніяк не за будь-яку ціну», - заявив міністр.

За його словами, в ідеалі вибори мали б бути проведені паралельно з місцевими виборами восени. Влада України не наївна і дуже добре знає, хто по іншу сторону фронту буде висуватись на вибори, зауважив міністр.

Але, додав він, у людей було б щонайменше почуття демократичного процесу, який відбувається паралельно на окупованих територіях і на вільних територіях, «і це було б ідеальною можливістю для Росії вивести війська з нашого сходу».

У разі, якщо цього року на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи Мінську, вважає Пристайко.

Серед таких він згадав миротворчу місію. Втім, зауважив, це не означатиме, що Україна виходить із Мінського процесу.

Глава МЗС «не хоче, але може передбачити» виникнення замороженого конфлікту на Донбасі. Це – небажаний варіант, але краще, ніж «гаряча війна».

«Звісно, ми не хочемо замороженого конфлікту. В ідеалі ми хочемо повернути наші землі і наших людей. Але якщо це не вдасться, то принаймні мали б припинитися вбивства», - заявив Пристайко.

Він також визнав, що якщо подивитися на загальну ситуацію з деокупацією за 7 місяців роботи нової влади в Києві, то «успіхів не так багато», але ж те, що зроблено, є кроками до полегшення перемовин.