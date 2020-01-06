Зеленський обговорив з Помпео перенесення його візиту в Україну

Президент України Володимир Зеленський обговорив з держсекретарем США Майком Помпео перенесення його поїздки в Україну.

Про це повідомила речниця Держдепу Морган Ортагус, передає пресслужба відомства.

"Держсекретар Майк Помпео сьогодні розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським — вони обговорили перенесення його поїздки в Україну", - сказала вона.

За її словами, Зеленський та Помпео також обговорили ситуацію на Близькому Сході, держсекретар подякував Україні за засудження нападу на американське посольство в Багдаді.

"Секретар Помпео ще раз підтвердив сильну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України та підкреслив важливість довготермінового стратегічного партнерства", - зазначила речниця Держдепу.

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Нагадаємо: командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс 3 січня були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдада.

У зв'язку з цим державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.