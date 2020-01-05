У мережі з’явилися таємні документи Cambridge Analytica: є там і про Україну

Упродовж найближчих місяців очікується оприлюднення 100 000 документів щодо впливу скандальної компанії Cambridge Analytica на виборців у 68 країнах світу, що свідчить про створення глобальної мережі маніпулювання громадською думкою.

Про це повідомляє The Guardian.

Колишній керівник відділення з питань Росії МІ-6 і експерт з розвідки Крістофер Стіл, який досліджував зв’язки Трампа з Росією, зазначив, що хоча компанія й була закрита після виявлення маніпуляцій з 87 мільйонами профілів у Facebook, нездатність належним чином покарати винуватців показує, що цього року перспективи маніпулювання виборами в США очікуються ще гірші.

Оприлюднення документів розпочалося в новорічну ніч на анонімному акаунті @HindsightFiles у Twitter. Вони стосувалися виборів у Малайзії, Кенії та Бразилії. Установлено, що матеріали надійшли від колишньої співробітниці Cambridge Analytica Бріттані Кайзер.

"Цілком очевидно, що наші виборчі системи широко відкриті для зловживань, — цитує газета Кайзер. - Я дуже боюся того, що станеться на виборах у США цього року, і думаю, що один з небагатьох способів захиститися — це зібрати якомога більше інформації".

Кайзер також заявила, що скандал з даними у Facebook був частиною масштабнішої, глобальної операції, у якій були залучені уряди, спецслужби, комерційні фірми та політичні кампанії, щоб маніпулювати людьми та впливати на них.

Ще не опубліковані документи містять дані, які свідчать про те, що Cambridge Analytica також працювала на одну з політичних партій в Україні у 2017 році, навіть перебуваючи під слідством. Компанія допомогла розробити "складну мережу підставних фірм для вкладення тіньових грошей у політику".

"Є електронні листи між фінансовими донорами Трампа, у яких обговорюються способи приховування джерел пожертвувань за допомогою різних фінансових інструментів. Ці документи розкривають весь механізм тіньового фінансування, що стоїть за політикою США", - зазначила Кайзер.

За її словами, такий самий механізм використовувався в інших країнах, у яких працювала Cambridge Analytica, у тому числі у Великобританії.

Дослідниця в галузі пропаганди з нью-йоркського Бард-коледжу Емма Брайант, яка прокоментувала газеті витік інформації, зазначила: "Документи покажуть, що насправді сталося на президентських виборах у США 2016 року. Це матиме величезний вплив також на те, що станеться у 2020 році. Це ті самі люди, котрі, як ми знаємо, спираються на ті самі методи".

Нагадаємо: Cambridge Analytica - приватна англійська компанія, яка використовувала дані соцмереж для проведення виборчих кампаній в Інтернеті. Зокрема, брала участь у виборчій кампанії Дональда Трампа та в кампанії Brexit з виходу Великої Британії з ЄС. Було встановлено, що компанія використовувала особисту інформацію, отриману від Facebook, без дозволу користувачів.