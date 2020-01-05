У мережі з’явилися таємні документи Cambridge Analytica: є там і про Україну

У мережі з’явилися таємні документи Cambridge Analytica: є там і про Україну

Укрінформ
Упродовж найближчих місяців очікується оприлюднення 100 000 документів щодо впливу скандальної компанії Cambridge Analytica на виборців у 68 країнах світу, що свідчить про створення глобальної мережі маніпулювання громадською думкою.

Про це повідомляє The Guardian.

Колишній керівник відділення з питань Росії МІ-6 і експерт з розвідки Крістофер Стіл, який досліджував зв’язки Трампа з Росією, зазначив, що хоча компанія й була закрита після виявлення маніпуляцій з 87 мільйонами профілів у Facebook, нездатність належним чином покарати винуватців показує, що цього року перспективи маніпулювання виборами в США очікуються ще гірші.

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Оприлюднення документів розпочалося в новорічну ніч на анонімному акаунті @HindsightFiles у Twitter. Вони стосувалися виборів у Малайзії, Кенії та Бразилії. Установлено, що матеріали надійшли від колишньої співробітниці Cambridge Analytica Бріттані Кайзер.

"Цілком очевидно, що наші виборчі системи широко відкриті для зловживань, — цитує газета Кайзер. - Я дуже боюся того, що станеться на виборах у США цього року, і думаю, що один з небагатьох способів захиститися — це зібрати якомога більше інформації".

Кайзер також заявила, що скандал з даними у Facebook був частиною масштабнішої, глобальної операції, у якій були залучені уряди, спецслужби, комерційні фірми та політичні кампанії, щоб маніпулювати людьми та впливати на них.

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Ще не опубліковані документи містять дані, які свідчать про те, що Cambridge Analytica також працювала на одну з політичних партій в Україні у 2017 році, навіть перебуваючи під слідством. Компанія допомогла розробити "складну мережу підставних фірм для вкладення тіньових грошей у політику".

"Є електронні листи між фінансовими донорами Трампа, у яких обговорюються способи приховування джерел пожертвувань за допомогою різних фінансових інструментів. Ці документи розкривають весь механізм тіньового фінансування, що стоїть за політикою США", - зазначила Кайзер.

За її словами, такий самий механізм використовувався в інших країнах, у яких працювала Cambridge Analytica, у тому числі у Великобританії.

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Дослідниця в галузі пропаганди з нью-йоркського Бард-коледжу Емма Брайант, яка прокоментувала газеті витік інформації, зазначила: "Документи покажуть, що насправді сталося на президентських виборах у США 2016 року. Це матиме величезний вплив також на те, що станеться у 2020 році. Це ті самі люди, котрі, як ми знаємо, спираються на ті самі методи".

Нагадаємо: Cambridge Analytica - приватна англійська компанія, яка використовувала дані соцмереж для проведення виборчих кампаній в Інтернеті. Зокрема, брала участь у виборчій кампанії Дональда Трампа та в кампанії Brexit з виходу Великої Британії з ЄС. Було встановлено, що компанія використовувала особисту інформацію, отриману від Facebook, без дозволу користувачів.

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