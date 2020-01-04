Чумак став заступником генпрокурора

Чумак став заступником генпрокурора

Укрінформ
Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака своїм заступником.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

На сайті зазначається, що Чумака було призначено 2 січня.

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Як відомо, Віктор Чумак - український юрист, генерал-майор юстиції запасу, головний військовий прокурор України (з 2019 року). Голова Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (2012—2014), заступник голови цього ж комітету (2014—2016). У березні 2015 року — один з чотирьох офіційних претендентів на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України.

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