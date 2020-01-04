Чумак став заступником генпрокурора

Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака своїм заступником.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

На сайті зазначається, що Чумака було призначено 2 січня.

Як відомо, Віктор Чумак - український юрист, генерал-майор юстиції запасу, головний військовий прокурор України (з 2019 року). Голова Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (2012—2014), заступник голови цього ж комітету (2014—2016). У березні 2015 року — один з чотирьох офіційних претендентів на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України.