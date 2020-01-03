НАБУ взялося за “плівки Труби” – адвокат Порошенка

НАБУ розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо записів імовірних розмов ексдиректора Держбюро розслідувань Романа Труби з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом і його заступником Андрієм Смирновим.

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність" з посиланням на Ігоря Голованя - адвоката експрезидента Петра Порошенка.

"Детективи Національного антикорупційного бюро України розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 369-2 ч.2 ККУ (Зловживання впливом). Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань надійшов на адресу Адвокатського об’єднання «Головань і партнери»", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розслідування розпочате на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду від 13 грудня 2019 року.

У пресслужбі наголосили, що адвокати експрезидента Петра Порошенка подали до НАБУ і Генеральної прокуратури заяви стосовно фігурантів опублікованих записів розмов, зроблених нібито у кабінеті Труби, які свідчать про незаконне втручання в роботу правоохоронних органів з боку Офісу Президента України. Йдеться про ймовірні розмови директора ДБР з керівником Офісу Президента Богданом та його заступником Смирновим, уточнили у пресслужбі.

Головань у блозі на Українській правді пояснив, що повідомлення про кримінальне правопорушення було направлене 4 грудня 2019 р.

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"У визначений в статті 214 КПК України (строк) уповноважені особи НАБУ відповідні відомості, що викладені в повідомленні про кримінальні правопорушення, до ЄРДР не внесли. Їх бездіяльність була оскаржена до Вищого антикорупційного суду", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Труба повідомив про виявлення апаратури для прослуховування у себе в кабінеті.

У листопаді у Telegram з'явився канал під назвою "Трубу прорвало", де було опубліковано записи нібито прослуховування директора ДБР Романа Труби. Хто створив канал і збирав аудіозаписи - невідомо: Telegram-канал анонімний.

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Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що для того, щоб перевірити достовірність аудіозаписів з нібито прослуховуванням директора ДБР Труби, потрібне обладнання, на якому ці записи було зроблено, та оригінали аудіозаписів.

27 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань.