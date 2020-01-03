Зеленський задекларував 4,8 мільйона роялті від "Кварталу 95"

Президент України Володимир Зеленський задекларував отримання 4,8 мільйона гривень роялті від ТОВ "Квартал 95".

Про це свідчать дані із реєстру електронних декларацій від 27 грудня 2019 року.

Відтак, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 3 січня Зеленський вказав, що отримав 4,88 млн гривень роялті від "Кварталу 95". Також він вказав, що отримав компенсацію за користування торговою маркою - 104 тисячі гривень.

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Як повідомлялося, балотуючись у президенти в 2019 році Зеленський подавав свою декларацію про доходи.

У декларації Зеленського про доходи за 2017 рік йшлося про 7,3 мільйона гривень, у тому числі від роботи у “Кварталі 95”.