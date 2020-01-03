Голова ЦВК вважає, що інтернет-голосування в Україні не на часі

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко вважає, що в Україні наразі передчасно запроваджувати інтернет-голосування, проте доцільно запровадити онлайн-сервіси на виборах.

Таку думку він висловив у інтерв’ю інтернет-виданню “Лівий берег”.

"Треба розмежовувати інтернет-голосування з голосуванням із застосуванням електронних технологій. Якщо говорити саме про інтернет-голосування, на мою суб’єктивну думку, станом на зараз передчасно говорити про запровадження його в Україні. Все-таки в нас поки недостатньо підготовлена технічна база, та й, мабуть, рівень розвитку суспільства ще недостатній, щоб запроваджувати голосування в інтернеті", - сказав Діденко.

У цьому контексті він зауважив, що, зокрема, не розуміє, як під час інтернет-голосування забезпечити принцип таємності голосування, щоб виборець нікому не демонстрував свій вибір.

"А це – міжнародний стандарт виборів", - акцентував голова ЦВК.

На думку Діденка, на сучасному етапі для України було б актуально запровадити онлайн-сервіси на виборах, можна вести мову про застосування технічних засобів для автоматичного опрацювання бюлетенів або машин для голосування, засобів автоматичної ідентифікації виборців на дільницях та запровадження роботи Державного реєстру виборців в онлайн-режимі, введення даних до ІАС "Вибори" на рівні дільничних виборчих комісій (а не окружних, як це є зараз).

За словами голови ЦВК, комплексне застосування цих засобів дозволить значно спростити виборчі процедури для усіх суб’єктів виборчого процесу, пришвидшити встановлення результатів, мінімізувати людський фактор під час підрахунку голосів та встановлення результатів, значно зменшити витрати на організацію та проведення виборів.

"В такий спосіб можна з одного боку убезпечитися практично від будь-яких зловживань чи фальсифікацій на етапі голосування та підрахунку голосів виборців, а з іншого – забезпечити усі демократичні стандарти виборів", - переконаний голова ЦВК.