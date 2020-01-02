Труба не згоден з негативною оцінкою діяльності ДБР під його керівництвом

Ексочільник Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляє, що висновок про провальну роботу цього органу зробили без аудиту.

Про це Труба повідомив у Telegram.

"Вже прозвучав та найближчими місяцями, думаю, постійно буде звучати меседж про те, що команда ДБР не впоралася з роботою. Подібний висновок зроблено новою керівницею на підставі декількох днів перебування на робочому місці, без жодного аудиту або хоча б поданих звітів керівників структурних підрозділів", - написав Труба.

Він стверджує, що цими днями відбувається розподіл працівників за принципом «свій» та «чужий», де чужих «звільняють під конвоєм, а критерій професійності виявився не важливим».

"Це свідчить про єдине: інтереси ДБР для нового керівництва – не важливі, головне – довести свою значимість. Задля цього можна нехтувати репутацією органу, репутацією керівників управлінь та роботою працівників", - вважає Труба.

Як повідомлялося, напередодні, 1 січня, нове керівництво ДБР заявило, що Державне бюро розслідувань за підсумками 2019 року не впоралося з першочерговими завданнями та викликами.

"Під час ознайомлення з його роботою встановлено суттєві порушення як у організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і кадровим та технічним забезпеченням", - наголошувалося у повідомленні.

Нове керівництво ДБР запросило громадськість і колег для конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ, підвищення ефективності роботи слідчих та оперативних підрозділів.

Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.