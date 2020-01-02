Дубілет каже, що відмовився від премій і заробляє 15 тисяч

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що на своїй посаді заробляє 15 тисяч гривень, при цьому відмовився від премій та надбавок.

Про це Дубілет сказав в інтерв'ю для ютуб-каналу FranchTV, відповідаючи на запитання, скільки він заробляє в Кабміні.

"15 тисяч гривень. Плюс там надбавки і премії до 30 і 40 (тисяч гривень - ред.) можуть доходити, але я попросив мені поставити "нульові". Насправді є велика проблема із зарплатами. Є багато міністрів і заступників міністрів, яким потрібно ставити зарплати набагато більші. Вони прийшли з приватного бізнесу, вони звикли до високих зарплат, вони прийшли туди не красти, і виходить, що їм треба за щось жити", - сказав Дубілет.

Відповідаючи на запитання, наскільки йому вистачить власної "фінансової подушки", Дубілет зауважив: "Думаю, що на кілька років точно вистачить, а там буде видно".

Він додав, що тема зарплат непроста і обговорюється всередині Кабміну, як пояснити суспільству, що необхідно піднімати зарплати топчиновникам.

Як повідомлялося, Дубілет є співзасновником мобільного банку Monobank.