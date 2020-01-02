Очільниця ДБР написала заяву про складення депутатських повноважень

Тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова подала особисту письмову заяву до Верховної Ради про складення депутатських повноважень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“На виконання указу Президента України від 27.12.2019 № 961/2019 "Про призначення тимчасово виконуючою обов’язки директора Державного бюро розслідувань Венедіктової Ірини Валентинівни", народним депутатом України Венедіктовою І.В. подано особисту письмову заяву про складення депутатських повноважень до Верховної Ради України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виконання повноважень у ДБР Венедіктова розпочала 28 грудня 2019 року після виконання вимог ч. 3 ст. 3 закону «Про статус народного депутата України».

У ДБР зауважують, що згідно з ч.3 ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» «народний депутат, призначений (обраний) на посаду, що є несумісною з депутатським мандатом, і повноваження якого не припинено в установленому законом порядку, допускається до виконання обов'язків за такою посадою не раніше дня подання ним до Верховної Ради України заяви про складення повноважень народного депутата України».

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Як відомо, Венедіктова була обрана народним депутатом на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року. Вона була №3 у виборчому списку партії “Слуга народу”. Замість неї до Ради має увійти директор із урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend Олександр Санченко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський 27 грудня звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

Президент 24 грудня підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який передбачає дострокове звільнення директора ДБР Романа Труби.

3 грудня Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР.

Фото: ДБР