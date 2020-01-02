МКМС закликає долучатися до конкурсів на посади голів держагентств у сфері культури

Міністерство культури, молоді та спорту запрошує усіх зацікавлених до участі у конкурсах на посади голів Державних агентств при новоствореному міністерстві.

Про це повідомляє МКМС на своїй сторінці у Facebook.

"МКМС запрошує до участі в конкурсах і нехай прибуде з вами сила", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що конкурс оголошено на посади голови Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства, голови Державного агентства спорту, голови Державної служби охорони культурної спадщини, голови Державного агентства розвитку туризму, голови Державного агентства з питань мистецької освіти, голови Державного агентства з питань мистецтв.

Як повідомлялося, згідно з постановою уряду від 2 вересня №829 Міністерство інформаційної політики перетворюється на Міністерство культури, молоді та спорту України, а Міністерство культури та Міністерство молоді і спорту - ліквідовуються.

Відповідна реорганізація МІП із покладенням на новостворене міністерство завдань та функцій Міністерства культури та Міністерства молоді і спорту триває.

4 грудня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення 7 нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту.