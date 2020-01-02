“Голос” вимагає зупинити конкурс на посади заступників директора ДБР

Партія “Голос” вважає, що конкурс на посади заступників директора Державного бюро розслідувань необхідно зупинити.

Про це йдеться у заяві партії “Голос”.

“Незаконно оголошений конкурс на посади заступників директора Державного бюро розслідувань необхідно зупинити. Керувати розслідуваннями українських топ-чиновників мають незалежні професіонали, а не «100-відсотково свої» люди”, - йдеться в заяві.

Як наголошують у політсилі, від заступників керівника ДБР залежить якість ведення справ проти ключових посадовців країни. У партії додають, що новопризначена в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова “почала пошук таких людей з порушення закону”.

“Оголошений напередодні свят, 30 грудня, конкурс дає лише два робочих дні на подання документів. Термін подачі закінчується 3 січня. Є очевидним, що тільки люди, які підготували відповідний пакет документів заздалегідь, зможуть податися на цей «конкурс». Це означає, що чесного конкурсу не відбудеться. Це означає, що в ідеальних умовах будуть ті, хто знав про конкурс наперед. Це також означає, що такий конкурс є порушенням закону. Керівництво ДБР не могло не знати, що ухвалений закон про Державне бюро розслідувань чітко регламентує проведення відбору кандидатур на такі посади”, - заявляють у “Голосі”.

У партії зазначають, що для того, щоб “знайти найкращих фахівців з відповідною освітою, діловими професійними та моральними якостями”, збір документів має проводитися не менше 15-ти робочих днів, що вказано в частині 2 глави ІІІ закону.

Так, партія “Голос” вимагає в керівництва ДБР скасувати рішення про оголошення конкурсу, ухвалене 29 грудня 2019 року т.в.о. директора Державного бюро розслідувань. У “Голосі” зазначають, що “порушення строків оприлюднення призвело до порушення прав громадян України на участь у проведенні відкритого конкурсу”.

Також “Голос” вимагає ухвалити рішення про оголошення нового конкурсу для призначення на посади в ДБР, інформацію про проведення якого оприлюднити шляхом розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Бюро не пізніш як за 15 робочих днів до дня завершення прийому документів для участі в конкурсі.

У “Голосі” зауважують, що політсила оскаржуватиме рішення конкурсної комісії в судовому порядку, якщо виконувачка обов'язків директора ДБР проігнорує цю вимогу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

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Президент 24 грудня підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який передбачає дострокове звільнення директора ДБР Романа Труби.

3 грудня Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань”.