“Голос” вимагає зупинити конкурс на посади заступників директора ДБР
Про це йдеться у заяві партії “Голос”.
“Незаконно оголошений конкурс на посади заступників директора Державного бюро розслідувань необхідно зупинити. Керувати розслідуваннями українських топ-чиновників мають незалежні професіонали, а не «100-відсотково свої» люди”, - йдеться в заяві.
Як наголошують у політсилі, від заступників керівника ДБР залежить якість ведення справ проти ключових посадовців країни. У партії додають, що новопризначена в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова “почала пошук таких людей з порушення закону”.
“Оголошений напередодні свят, 30 грудня, конкурс дає лише два робочих дні на подання документів. Термін подачі закінчується 3 січня. Є очевидним, що тільки люди, які підготували відповідний пакет документів заздалегідь, зможуть податися на цей «конкурс». Це означає, що чесного конкурсу не відбудеться. Це означає, що в ідеальних умовах будуть ті, хто знав про конкурс наперед. Це також означає, що такий конкурс є порушенням закону. Керівництво ДБР не могло не знати, що ухвалений закон про Державне бюро розслідувань чітко регламентує проведення відбору кандидатур на такі посади”, - заявляють у “Голосі”.
У партії зазначають, що для того, щоб “знайти найкращих фахівців з відповідною освітою, діловими професійними та моральними якостями”, збір документів має проводитися не менше 15-ти робочих днів, що вказано в частині 2 глави ІІІ закону.
Так, партія “Голос” вимагає в керівництва ДБР скасувати рішення про оголошення конкурсу, ухвалене 29 грудня 2019 року т.в.о. директора Державного бюро розслідувань. У “Голосі” зазначають, що “порушення строків оприлюднення призвело до порушення прав громадян України на участь у проведенні відкритого конкурсу”.
Також “Голос” вимагає ухвалити рішення про оголошення нового конкурсу для призначення на посади в ДБР, інформацію про проведення якого оприлюднити шляхом розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Бюро не пізніш як за 15 робочих днів до дня завершення прийому документів для участі в конкурсі.
У “Голосі” зауважують, що політсила оскаржуватиме рішення конкурсної комісії в судовому порядку, якщо виконувачка обов'язків директора ДБР проігнорує цю вимогу.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.
Президент 24 грудня підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який передбачає дострокове звільнення директора ДБР Романа Труби.
3 грудня Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань”.